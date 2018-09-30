Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: 2-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barkın Güdü (xx), Murat Erölmez (xx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Samet (xx), Aykut (xxx), Benhur (xx) (Dk. 57 Feridun xx), Sercan (xx) (Dk. 74 Harun x), Can (xxx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 84 Selim x), Cebrail (xxx), Emre Özkan (xx), Onur (xx), Fevzi (xxx)
KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x) - Davut (xx), Müslüm (x), Ahmethan (xx), Hakkı (xxx), Caner (x) (Dk. 78 Abdurrahim x), Denis (x) (Dk. 78 Emre x), Mert (xx), Caner (xx), İlter (x) (Dk. 62 Yüksel x), Yusuf
GOLLER: Dk. 21 Cebrail, Dk. 41 Can (Şanlıurfaspor) - Dk. 70 Ahmethan (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim (Şanlıurfaspor) - Denis (Kırklarelispor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-1 yendi.
21’inci dakikada Halil İbrahim’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cebrail, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
41’inci dakikada savunmanın hatasında topu alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
70’inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan’ın vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
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