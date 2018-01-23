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Şanlıurfa'da utandıran ekmek kuyruğu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hayırseverlerin katkılarıyla günlük dağıtılan ekmeklerden almak isteyen Suriyeli kadınlar, sabah erken saatlerde fırın önünde uzun kuyruk oluşturuyor

23 Ocak 2018 15:12

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da hayırseverlerin katkılarıyla günlük dağıtılan ekmeklerden almak isteyen Suriyeli kadınlar, sabah erken saatlerde fırın önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Çocuklarıyla birlikte soğuk ve yağışlı havada kaldırım üzerinde kuyrukta bekleyen kadınlar, görüntülenmemek için yüzlerini eşarp ve çarşaflarıyla gizledi.
Şanlıurfa\'da Balıklıgöl yakınında bulunan bir fırında hayırseverlerin parasını vermesiyle ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtılıyor. Ekmek alabilmek için fırınların açılış saati olan sabah 05.00\'ten itibaren çoğunluğu Suriyeli kadınlar, sıraya giriyor. Soğuk ve yağışlı havada çocuklarıyla birlikte kaldırımda oturarak bekleyen kadınlar, bir fırın çalışanı tarafından 3\'erli dağıtılan ekmekleri alıyor. Dağıtım sırasında kadınlar arasında zaman zaman tartışma ve izdiham yaşanıyor. Her gün 350 ile 400 arasında ekmeğin dağıtıldığı kuyrukta kaldırım üzerinde oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekleyen kadınlar, görüntülenmemek için yüzlerini eşarp ve çarşaflarıyla gizlemeye çalıştı.
Hayırseverlerin katkıları ile ücretsiz ekmek dağıtımı yaptıklarını kaydeden fırın çalışanları, \"Ekmek dağıtımı sırasında maalesef istenmeyen manzaralar oluşabiliyor. Herkes bir anda ekmek almak isteyince izdiham yaşanabiliyor. Bu manzara bizi de üzüyor\" ifadelerini kullandı.
Bir başka fırından getirilen ekmekler ise Balıklıgöl\'deki Hasan Paşa Cami girişinde dağıtılıyor.

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