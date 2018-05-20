Şanlıurfa'da meşaleli şampiyonluk kutlaması

ŞANLIURFA,(DHA)

Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olması Şanlıurfa\'da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 yenerek şampiyon olması Şanlıurfa\'da coşkuyla kutlandı. Maç sonunda sarı kırmızılı taraftar araçla şehir turu attı ve Atatürk Bulvarı\'nda meşale yakarak sevgi gösterisinde bulundu. Kutlamada polis güvenlik tedbiri aldı. Şampiyonluk kutlamaları geç saatlere kadar sürdü.

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