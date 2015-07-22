Şanlıurfa'da iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıyı PKK üstlendi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memurunun evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis hayatını kaybetti. PKK'nın silahlı kanadı HPG, bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.

ANF'de yer alan habere göre, HPG'den yapılan açıklama şöyle:

"22 Temmuz günü bir Apocu fedai timi, Suruç katliamına misilleme olarak bugün sabah 06.00 sularında Ceylanpınar’da DAİŞ çeteleriyle işbirliği içinde olan 2 polise karşı bir cezalandırma eylemi gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen eylem sonucunda Feyyaz Özsahra ve Okan Acar isimli polisler öldürülürken, öldürülen polislerin silah ve kimliklerine el konulmuştur."

HPG tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden polis memurlarından Feyyaz Yumuşak'ın soyadının, "Özsahra" olarak ifade edilmesi dikkat çekti.

Mesaiye gelmeyince ortaya çıktı

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü’nde biri Terörle Mücadele Şubesi’nde diğeri Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli 2 polis memurunun bugün göreve gelmemesi ve telefonlarının da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları evlerine gitti. Polislerin yaşadığı TOKİ’ye ait eve giden polisler, ev arkadaşı olan 2 meslektaşını başlarından tabancayla birer kurşunla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kimlikleri tespit edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürülen iki polisin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden polislerin, Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli Okan Açar olduğu öğrenildi.