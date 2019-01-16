T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da 3 ayrı şüpheli bebek ölümü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir günde 3 ayrı şüpheli bebek ölümü gerçekleşti

16 Ocak 2019 17:10

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir günde 3 ayrı şüpheli bebek ölümü gerçekleşti. Bebeklerin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.
Şanlıurfa’da, 22 günlük Kübra Dağ, 5 aylık Yusuf Karakaş ile 6 aylık Suriye uyruklu Abdulaziz Gubayin isimli bebekler, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Evlerinde rahatsızlandıktan sonra hastanelere götürülen bebekler Abdulaziz Gubayin, Kübra Dağ’ ve Yusuf Karakaş’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otopsileri yapılan bebeklerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken, ölüm sebeplerinin ise birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABebeklerinAdli Tıp KurumuKübra DağYusuf KarakaşSuriyeGubayinEvlerindeAbdulaziz Gubayin Kübra DağYusuf Karakaşın cenazeleriOtopsileriFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24