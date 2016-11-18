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Dünya
Deutsche Welle

Sanders: "Kabuğumuza çekilmeyeceğiz"

Senatör Bernie Sanders Washington’daki gösteride Trump karşıtlarına moral verdi. Sanders, Trump'ın başkan seçilmesiyle muhalefetin yok olmayacağı mesajı verdi.

18 Kasım 2016 15:37

Demokrat Partili Vermont Senatörü Bernie Sanders Washington'daki Kongre binası önünde toplanan 2 bin dolayındaki göstericiye hitaben yaptığı konuşmada ABD'nin daha fazla sosyal adalete, daha yüksek asgari ücrete ve Başkan Barack Obama'nın başlattığı iklim politikasının sürdürülmesine ihtiyacı olduğunu söyledi. 8 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, iklimi koruma anlaşmasından çekileceklerini ya da anlaşmayı görmezden geleceklerini söylemişti.

Bernie Sanders aynı zamanda, dışişleri bakanlığı görevi sırasında resmi elektronik postasının gizliliğine ihtimam göstermeyen Hillary Clinton'u mahkemeye vermemesi hususunda Trump'u uyardı. Sanders başkanlık seçiminde Hillary Clinton'un Trump'tan fazla oy aldığını da hatırlattı.

Göstericilerin, asgari ücret, kadın hakları ve iklimin korunması gibi konularda Demokrat adayın seçimi kaybetmesi yüzünden umutsuzluğa kapılmadıkları görülüyordu. Ön seçimlerde Hillary Clinton'a yenilen Bernie Sanders göstericilerin alkışları arasında ‘ortalıktan kaybolmayacaklarını' söyledi.

© Deutssche Welle Türkçe

Miodrag Soric

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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