Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

Türkiye’nin dünya çapında tanınan sanatçılarından Selma Gürbüz Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Modern'in sanatçının vefatını duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekândan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada 'Benim için her sergi bir hesaplaşmadır' diyen Gürbüz'ü, kendi sözleriyle sonsuzluğa uğurluyoruz:

'Yaptıklarımı izleyiciyle paylaşmak, dünyamı korkusuzca önlerine sermek tarif edilemez duygular verir bana ... Her sergi aynı zamanda yeni bir düşünce, yeni bir duygudur benim için. O bazen kendimi tısladı, çünkü kafamın içi hep doludur. Sonu gelmeyen bir doluluk ... Hiçbir sergimin oğlu olmadığını bilirim bu yüzden. Her seferinde yeni bir arayışla, yeni bir yutkunmayla, yeni bir sözleme ihtiyacı tıslayan… '"

İş kadını Leyla Alaton da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Çağdaş sanatının dünyada bilinen en önemli temsilcilerinden Selma Gürbüz kanseri yendi ama Covidi yenemedi. Aşı olmayın siz daha!!!" dedi.

Selma Gürbüz kimdir?

1960 yılında İstanbul'da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Gürbüz'ün yapıtları, Londra'daki British Museum, Paris'teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunuyor.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy’un küratörlüğünü üstlendiği sanatçının son sergisi “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” 30 Haziran 2021’e kadar görülebilir.