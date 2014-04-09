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Dünya
Deutsche Welle

'Sanat yağması'nda sürpriz gelişme

Almanya'da 81 yaşındaki bir koleksiyoncuda ortaya çıkarılan yüzlerce tablo ile ilgili sürpriz bir karar verildi.

09 Nisan 2014 18:06


Münih'teki bir apartman dairesinde bundan iki yıl önce vergi kaçakçılığı şüphesiyle yapılan bir arama sırasında ortaya çıkarılan bin 280 resme el konulmuştu.

Soruşturmayı yürüten Augsburg savcılığı, yeni gelişmeler ışığında resimlerin 81 yaşındaki koleksiyoncu Cornelius Gurlitt'e iadesine karar verildiğini duyurdu.

Savcılığın kararında, Gurlitt ile federal hükümet ve Bavyera eyalet yönetimi temsilcileri arasında imzalanan bir anlaşmanın etkili olduğu belirtiliyor.

Belgeye göre Gurlitt, resimlerin asıl sahiplerini belirlemek amacıyla kurulan araştırma komisyonuna koleksiyonuyla ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlü olacak.

'Asıl sahiplerine iade edilecek'

Nazi rejimi döneminde Yahudi koleksiyonculardan gasp edilmiş ya da "soysuz" addedilip el konulmuş sanat eserlerinden olduğu ileri sürülen Gurlitt koleksiyonu, yeterli bulguya erişilmesi halinde asıl sahiplerine iade edilecek.

Aralarında Pablo Picasso, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ve Édouard Manet imzalı tabloların da bulunduğu Gurlitt koleksiyonunun değeri on milyonlarca euroyla ifade ediliyor.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, daha önce yaptığı bir açıklamada, bazı eserlerin Cornelius Gurlitt'e geri verilmesi kararına tepki göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAugsburgCornelius GurlittGurlittBavyeraNaziYahudiPablo Picasso Claude Monet Pierre-Auguste RenoirManetYahudiler Merkez KonseyiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/AG

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