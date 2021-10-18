Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi bitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da ayrılık yaşandı.

Kırmızı-beyazlı ekip teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sezona Altıparmak yönetiminde başlayan Samsunspor 8 haftada topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz futbol takımı teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Altıparmak ve ekibine, bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu katkı ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"