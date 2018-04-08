Samsunspor: 0 - İstanbulspor A.Ş.: 0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç

SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ercan (x), Ahmet Burak (xxx) (dk. 77 Burhan), Kenan (xx) (dk. Gökay xx) , Göksu (xxx), Oğuz (xx), Hakan Kılıç (xx), Çağrı (xx), Enes (xx) (dk. 67 Ayite xx), Erkam (xx), Samaras (xxx)

YEDEKLER: Sifakis, Chibuike, Angan, Berat

TEKNİK DİREKTÖR: Besim Durmuş

İSTANBULSPOR A.Ş.: Okan (x), Onur Kolay (x), Onur Ergün (x), Nascimento (xx), Muhsin (xx), Mehmet Zeki (x), Bougouhi (xx) (dk. 63 Ali xx), Kojic () (dk. 82 İbrahim Halil Çolak (x), Eslem (xx), Zafer (xx), Tuncer (x) (dk. 75 Oğuzhan x)

YEDEKLER: Umut, Mehmet Yeşil, Cajic, Muhammed, Halil, Yusuf Serdar, İbrahim Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Avcı

SARI KARTLAR: Tuncer, Nascimento, Muhsin (İstanbulspor A.Ş.) Ercan, Göksu (Samsunspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in 30’uncu hafta karşılaşmasında Samsunspor, kendi evinde İstanbulspor A.Ş. ile 0 - 0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14’üncü dakikada Hakan Kılıç’ın yerden ceza sahasına yaptığı ortada Göksu’nun vuruşunda defans topu son anda uzaklaşırdı.

15’inci dakikada İstanbulspor’un hatasını iyi değerlendiren Samaras’ın pasıyla buluşan Göksu, kaleci ile baş başa kaldığı pozisyonda çektiği şut kaleciden döndü.

30’uncu dakikada İstanbulspor’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Kojic’in kaleye çektiği şutu Samsunspor defansı kornere çeldi.

49’uncu dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Göksu’nun ara pasında Samaras’tan önce İstanbulspor defansı araya girerek mutlak gol pozisyonunu önledi.

50’nci dakikada Enes’in sağdan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Oğuz’un vuruşunda kaleci Okan topu son anda kurtardı.

56’ncı dakikada Onur Kolay’ın ceza sahasına yaptığı ortada Zafer’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

69’uncu dakikada Ahmet Burak Solakel’in kullandığı köşe vuruşunda Oğuz’un vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

72’nci dakikada Gökay’ın pasıyla buluşan Ayite’nin şutunda İstanbulspor defansı topu kornere çıkarttı.

74’üncü dakikada İstanbulspor’un geliştirdiği ani atakta orta sahada topla buluşan Ali, oyuncuları çalımlayarak ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutu kaleci Furkan kornere çıkarttı.

80’inci dakikada Ayite’nin pasıyla buluşan Gökay’ın kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 0 - 0 sona erdi.

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