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Spor

Samsunspor - Grandmedical Manisaspor: 2-0

Murat SANDIKÇI/SAMSUN,(DHA) STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Mehmet Mazlum (xxx), SAMSUNSPOR: Furkan (xxx), Ahmet Solakel (xxx), Erkam Reşmen (xxx) (Dk

27 Ocak 2018 20:35

Murat SANDIKÇI/SAMSUN,(DHA)

STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Mehmet Mazlum (xxx),
SAMSUNSPOR: Furkan (xxx), Ahmet Solakel (xxx), Erkam Reşmen (xxx) (Dk.90 Ufuk), Çağrı Ortakaya (xxx), Ahmet Cebe (xxx), Kenan (xxx), Gökay (xxx) (Dk.82 Oğuz), Samaras (xxx), Angan (xx) (Dk.69  Enes İslam x), Göksu (xxx), Ayite (xxx)
GRANDMEDİCAL MANİSASPOR : Mehmet (xx), Mikic (xx), Akın (x) (Dk.32 Uğur x), Abdülkadir (xx) (Dk.71 Ömer x), Perovic (xx), Timur (xx), Ümit Yasin (xx), Asım (xx), Hikmet (xx), Bakaki (xx) (Dk.84 Alper), Billal (xx)
GOLLER: Dk. 26 Göksu Türkdoğan, Dk.67 Ayite (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Samaras (Samsunspor), Mikic, Uğur, Ümit Yasin (Manisapor)

TFF 1. Lig\'in 19. haftasında Grandmedical Manisaspor’u konuk eden Samsunspor, sahadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7’nci dakikada Gökay’ın kullandığı köşe vuruşunda Çağrı’nın kafa vuruşu sol direğin yanından dışarı auta çıktı.
9’uncu dakikada Billal Sebaihi’nin 30 metreden kullandığı serbest vuruşunda baraja çarptıktan sonra direğin yanından az farkla kornere çıktı.
22’nci dakikada kornerden seken topu ceza sahası çizgi üzerinde önünde bulan Kenan Karışık’ın şutu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
26’ncı dakikada defansın geri pasında kaleci ile defansın arasına giren Göksu, kaleciyi çalımlayarak takımın öne geçirdi. 1-0
42’nci dakikada serbest vuruştan seken topta kaleciyle karşı karışya kalan Perovic’in şutu, direkten auta çıktı.
67’nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Samaras’ın pasıyla buluşan Ayite, skoru 2-0’a getirdi.
73’üncü dakikada gelişen Manisaspor atağında sol çarprazda topla buluşan Perovic’in şutu yandan auta gitti.
Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

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