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Spor

Samsunspor - Ankaragücü maçının ardından

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu ve Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu açıklamalarda bulundu

21 Şubat 2018 01:48

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'da teknik direktör Engin İpekoğlu ve Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, oyuna sonradan giren futbolculara sitemde bulunduğu açıklamasında, \"Oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. 3 puanı alabilecek pozisyonları yakaladık. Biz her zaman takım bütünlüğünü düşündük. Kadromuzda bulunan bütün futbolcuların bu formayı giymeyi hak ettiğini düşündük. Ancak, oyuna sonradan aldığımız oyuncuların katkısını da her zaman için bekliyoruz. Bu anlamda sıkıntımız var. Bununla ilgili gerekli toplantıyı yapacağım. Burada hiçbir futbolcu kapris yapamaz. Burası çok büyük bir camia. Herkes ayağını denk alacak. Gerekirse kadromuzun sayısal azlığına da bakmayız, valizi de eline veririz. Bu da bütün arkadaşlara mesaj olsun. Bunları sonradan oyuna giren oyunculara söyledim\" dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şöyle konuştu:
\"Oyun tam istediğimiz gibi başladı. Öne de geçtik. Başka pozisyonlar da yakaladık. Daha sonra oyuncularım topu kaybettikten sonra top ele çarpınca hakem penaltı verdi. Golü yiyince devre 1-1 bitti. İlk yarıda 2 net pozisyon değerlendiremedik. İkinci yarıda da son bölümde pozisyonlar yakaladık. Samsunspor da maça iyi hazırlanmış. İyi bir kadroları var. Bugün 1 puan alarak evimize dönüyoruz. Çocuk istismarı olaylarıyla ilgili Türkiye’de bu işlerin son bulmasını istiyorum. Çocuklar hepimizin çocukları. Benim de 5 tane çocuğum var. Allah çocuklarımızı korusun. Devletimizin bu olaylar karşısında en ağır cezaları vermesini istiyorum\" diye konuştu.

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