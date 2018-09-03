Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: M. İlker Coşkun (xx), Rıdvan Okuş (xx), Kadir Kantekin (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xx), Erhan Kartal (x), Şahin Şafakoğlu (xx), Ercan Yazıcı (xxx), Canberk Dilaver (xx), Ramazan Çevik (x) (Dk. 46 Kubilay xx), Çağrı Ortakaya (xx), Savaş Yılmaz (xx), İrfan Başaran (xx), Samet Asatekin (x) (Dk. 64 Erhan Şentürk x), Muhammet Beşir (x) (Dk. 76 Okan Dernek x)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (x), Yiğitcan Günboyu (x) (Dk. 90 Rıdvan), Hasan Küçcük (x), Ercan Çapar (x) (Dk. 66 Gökhan x), Nezir Özer (xx), Umut Koçin (x) (Dk. 61 Muhammet x), Mehmet İstemi (xx), Ömer Karancı (xx), Oğuz Çetinkaya (x), Volkan Geyik (xx), Mansur Çalar (x)
GOL: Dk. 65 Ercan Yazıcı (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Erhan Kartal, Muhammet Beşir, Çağrı, Şahin, Savaş (Samsunspor) - Mansur Çağlar, Mehmet İstemi (Amed Sportif Faaliyetler)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.
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