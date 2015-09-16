Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Türkiye’yi Galatasaray’ın temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının ilk bölümü dün gece oynandı. Paris, Real Madrid, Wolfsburg, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Benfica, Juventus ve Sevilla gecenin gülen tarafları olurken, sarı kırmızılı temsilcimiz evinde ağırladığı Atletico Madrid karşısında etkinlik gösteremedi ve 2-0 mağlup oldu.

İngiltere temsilcileri Manchester United ve Manchester City'nin de galibiyet alamadığı ilk gün maçlarında, gülen taraf ise İspanya oldu. Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i 4-0 mağlup ederken, Sevilla ise geceyi golsüz tamamlayan Mönchengladbach'ın kalesinde 3 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk gün maçlarının sonuçları şu şekilde:

A Grubu

Paris SG: 2 - Malmö: 0

Real Madrid: 4 - Shakhtar Donetsk: 0

B Grubu

Wolfsburg: 1 - CSKA Moskova: 0

PSV: 2 - Manchester United: 1

C Grubu

Galatasaray: 0 - Atletico Madrid: 2

Benfica: 2 - b: 0

D Grubu

Manchester City: 1 - Juventus: 2

Sevilla: 3 - Mönchengladbach: 0