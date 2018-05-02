Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu. Real Madrid'in rakibi, ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool ya da Roma olacak.

Madrid'de oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final rövanş maçına hızlı başlayan takım ise Bayern Münih'di.

Alman ekibinin ilk maçta takımının tek golünü atan Kimmich, 3. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid bu gole 11. dakikada Benzema ile yanıt verdi.

Fransız golcü ikinci yarının hemen başında takımını öne de geçirdi.

Bayern Münih, Rodríguez'in 63. dakikada eski takımına attığı golle eşitliği sağladı ama kalan dakikalarda tur için kendisine yetrecek üçüncü golü bir turlu bulamadı.

Böylece son iki yılın şampiyonu Real Madrid, 2-2'lik skorla finale çıkan ilk takım oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da, Marcello Lippi'den sonra üst üste üçüncü kez takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkaran ilk teknik adam oldu.

Lippi de 1996-1998 döneminde Juventus ile aynı başarıya imza atmıştı.