Şampiyonlar Ligi finalinin provası Chelsea'nin

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 2-1 kazandı ve City'nin şampiyonluğunu ilan etmesini engelledi.

Premier Ligi'nin 35. haftasında lider Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti.

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde de karşı karşıya gelecek iki takımın kritik mücadelesinde kazanan, son dakika golüyle Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakika Hakim Ziyech ve 90+2'te Marcos Alonso attı. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek City'nin 44. dakikada Sterling ile bulduğu gol, galibiyet için yeterli olmadı.

Ev sahibi City, 45+3'te Agüero'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Manchester City 80 puanda kaldı. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.