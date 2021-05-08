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Spor

Şampiyonlar Ligi finalinin provası Chelsea'nin

Londra ekibi, Manchester City'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti

08 Mayıs 2021 21:47

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 2-1 kazandı ve City'nin şampiyonluğunu ilan etmesini engelledi.

Manchester CityChelseaPremier LigMarcos AlonsoAgüeroSterlingHakim ziyech
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