T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda gecenin sonuçları

Shakhtar Donetsk, Genk deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

04 Ağustos 2021 02:32

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 7 maç oynandı. Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkan PSV Eindhoven, Danimarka'nın Midtjylland ekibini 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle

Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1.

şampiyonlar ligipsvgalatasaraygenk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24