Şampiyona öncesi rekor fiyatlar



Brezilya, 2014 Dünya Futbol Şampiyonası için 600 binden fazla turist bekliyor. Bunun yanı sıra takımlarının peşinden gidecek milyonlarca Brezilyalı futbol taraftarı da söz konusu. 2013 yılı ortalarında artan fiyatlara tepki olarak Brezilya sivil havacılık kurumu ANAC yılbaşında iç hatlara 1973 yeni uçuş eklenmesine yetki verdi.

Bu önlemler ilk etkisini göstermeye başladı. Bazı uçuşlar için fiyatlar düştü. Brezilya'da yayınlanan Folha de Sao Paulo gazetesi, TAM ve Gol havayollarında bazı hatlar için biletlerin yüzde 67 daha ucuz olduğunu yazdı.

Ancak Rio de Janeiro‘da 'Procon' adlı Tüketiciyi Koruma Merkezi'nden Cidinha Campos, Dünya Kupası sırasında fiyatların ne düzeyde olacağını söylemek için çok erken olduğuna dikkat çekti: “Hedefler tam olarak açıklanmadı. Özellikle hangi fiyatı ödememiz gerektiğini bilmiyoruz. Fiyat üst sınırının kilometre hesabına bağlanması gerek. Rio - Sao Paulo, Rio - Belo Horizonte, Rio - Salvador, Rio – Manaus. Brezilya'da bazı hatlar için bu fiyatlar belirlendi, ancak diğerleri için çok saçma rakamlar söz konusu.”

Brezilyalı Avianca havayolu şirketinin yöneticisi ise futbol taraftarlarına “erken rezervasyon” yapmalarını tavsiye ediyor. Bu futbol maçları için yolculuk edecek çoğu turist için uygulaması zor bir tavsiye. Sadece ilk tur karşılaşmaları ve oynanacak yerler belirli. Çeyrek finaller öncesinde hangi takımların hangi şehirlerde karşılaşacağı belirsiz.

Örneğin Almanya grubundan birinci olarak çıkarsa, bir sonraki karşılaşmaya güneydeki Porto Alegre'de çıkacak. Eğer gruptan ikinci olarak ayrılırsa, o zaman sonraki karşılaşma kuzeydoğudaki Salvador kentinde yapılacak. İki kent arasında yaklaşık 3 bin kilometre bulunuyor. Şampiyona sırasında Avustralya'dan daha büyük bir ülkede kalacak olan çoğu taraftara seyahat için uçaktan başka seçenek kalmıyor. Campos, “futbolcular için bunun bir turnuva, taraftarla içinse bir maraton olacağını” söylüyor.

Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Brasilia'da kampüsleri bulunan Fundacao Getulio Vargas Üniversitesi‘nde pazarlama profesörü Daniel Pla da kısa vadede belirlenen fiyatlara güvenmediğini söylüyor. Üniversitenin üç merkezinde de eğitim veren profesör, sık sık uçakla yolculuk ediyor.

Şirketler çalışma planını değiştiriyor

Pla, 12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında yani Dünya Futbol Şampiyonası sırasında ise plan dışı bir şekilde tatile çıkmak zorunda. Üniversite, öğretim görevlilerinin uçak parasını ödemek yerine, dersleri iptal etmeye karar verdi. Pla, üniversitenin tek istisna olmadığını söylüyor.

Pla, “Çalışanlarının çok seyahat etmek zorunda olduğu firmaların çoğu bu zaman diliminde iç hat uçuşlarından mümkün olduğunca kaçınacaktır” diyor.

Şu anda iki firmanın fiyatları kısa vadeli olarak düşürmüş olması da planları değiştirmiyor, çünkü şampiyona sırasında durumun nasıl olacağını kimse kestiremiyor.

İki büyük havayolu şirketi Avianca ve Azul'da ise şu ana dek herhangi bir fiyat indirimi gözlemlenmedi. Firmalar, yeni uçuşların henüz sisteme girmediğini bu nedenle fiyatlar üzerinde bir etkileri olamayacağını açıkladı.

Öte yandan bu iki firma geçtiğimiz haftalarda hükümetin önlemlerinden bağımsız olarak Brezilya basınında büyük eleştirilere yol açan yüksek bilet fiyatları konusunda gönüllü olarak harekete geçmişti. İki firma, iç hatlarda 315 eurodan daha pahalı bilet satmayacaklarını taahhüt etti.

Firmalar bu adımlarıyla resmi makamlardan övgü aldı. Turizm Bakanlığı'na bağlı Brezilya Turizm Merkezi'nin (Embratur) başkanı Flavio Dino, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, “Azul firmasının, Brezilya turizminin uzun vadeli büyümesini desteklediğini ve kısa vadede zengin olmayı istemediğini gösterdiğini” söyledi.

Azul firmasının yöneticisi David Neelemann da fiyat üst sınırını müşteri için atılmış dostane bir adım olarak nitelendirdi. Düzenlediği basın toplantısından konuşan Neelemann, bu karar nedeniyle 6 milyon euro kaybedeceklerini ancak az para kazansalar da Brezilyalılara onları kullanmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.