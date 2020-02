Samet Aybaba'dan hakem açıklaması

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Türk futbolunun gündemindeki 2 hakemin MHK tarafından kadro dışı bırakılmasını değerlendirdi. Aybaba, \"İki tane hakem arkadaşımızın bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum. Hakem iyidir, kötüdür, formsuzdur başka, iyi hakem değildir başka. Alt ligden maçları izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oynatıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'u ağırlayacak Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba, öğle saatlerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor maçındaki 4-2\'lik galibiyeti değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, bununla beraber Erzurumspor maçına ilişkin, \"Müthiş bir geriye dönüş, keşke baştan olsaydı bunları yaşamasaydık. Bunlar çok az olan şeylerdir, ama bizi öne itti. Arkadaşlarımızın, camiamızın morali iyi. Bunu sürekli hale getirmemiz lazım. Önümüzde 3 iç saha, 1 de dış saha maçımız var. Son 6 haftanın başarılı takımlarından biri Erzurumspor, çok koşuyorlar. Çok istekliler, coşkulular. Biz de aynı şekilde koşup aynı coşkuyu yaşamamız lazım sahada. Taraftarımızı bekliyoruz. Onların desteğiyle bu maçı kazanıp daha sonraki maçların planını yapmayı düşünüyoruz. Destekte giderek tırmanmaya başladı. Oyuncu kadrosu çeker camiayı peşinden, bu galibiyet bizi o anlamda çok rahatlattı. Oyuncularımız da daha iyi olsun istiyor. Daha iyi olsun isteyen herkesi biz de maça bekliyoruz. Kazanmak istiyoruz, tek tek bakıyoruz. Kazandıkça önümüzdeki maçların bizi nereye getireceğini hesaplayıp ona göre plan program yapacağız\" diye konuştu.

SAKHO\'NUN SAKATLIĞI UZUN SÜRECEK

Akhisarspor karşılaşmasında 2 gol atarak yıldızlaşan Umut Nayir\'in performansını da değerlendiren Aybaba, \"Umut santrfor zaten, onun işi gol atmak. Santrfor her maçta gol atamaz onu öyle bir şeye sokmamak lazım. Bizim çok şey beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bu maçta görevini yaptı. İnşallah Erzurumspor karşısında da aynı performansı gösterir. Oyuncuları böyle fazla beklentiye sokmak da doğru değil. Ertuğrul cezalı. Onun yerine kadro içerisindeki bir arkadaşı görevlendireceğiz\" şeklinde konuştu.

Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, \"Stancu önümüzdeki hafta bizimle birlikte çalışacak ama Sakho\'nun biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor bize verilen rapora göre ama erken iyileşme olursa sağlık ekibinin konuyla ilgili açıklaması olur\" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun son günlerde gündemi haline gelen Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya\'ya süresiz olarak maç verilmemesi hakkında gelen bir soru üzerine görüşlerini paylaşan Aybaba, \"Hakemlere, futbola bakışımız çok net. Bunu her yerde açıklıyoruz. Ama çoğu insanın net değil. Bu bence doğru alınmış bir karar değil. Hakemler hata yapıyor. Siz hatayı hangi formaya göre, hangi renge göre, hangi kulübün yöneticisinin ağırlığına göre planlarsanız haksız bir durum ortaya çıkar. O zaman bizde çıkarız, bizim maçımızda da şu olmuştu, niye böyle olmadı, öbürü de der bir karmaşa olur. Hakemlerimiz futbolun içerisindeki çok iyi insanlar. Sahadaki performansına bakalım. 3-5 sene izleyip de bundan hakem olmayacak dediğimiz çok hakem var. Kadro dışı dediğiniz şeyi normalde hakem olmayacaklara uygulamak lazım. Başka hakemlere şans vermek lazım. Bunlar süre gelen şeyler, hatalar. Böyle sorunlar devam ettiği sürece bunlar yaşanacak. İki tane hakem arkadaşımızın bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum. Bu süreklilik isteyen bir şeydir. Hakem iyidir, kötüdür, formsuzdur başka, iyi hakem değildir başka. İyi hakem değile bir kere karar verelim. Ben çok maçlar izliyorum. Alt ligden maçları izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oynatıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar. Yapılan şeyin doğru olmadığına inanıyorum. Ben futbol adına konuşuyorum. Kulüpler Birliği\'nin açıklaması beni bağlayıcı bir şey değil. Ben bir teknik adamım. Ama futbol adına yapılan şeyin doğru olmadığına inanıyorum\" dedi.

\"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM\"

Takımdaki hava hakkında da bilgiler veren Aybaba, \"Biz çok istiyoruz. Oyuncularımız çok istiyor, herkes istiyor olmuyor. Bir kriz yaşıyoruz. Acaba olur mu diye düşündüğümüz oluyor. Ama futbol bu. Biz her şeye hazırlıklı olacağız. Takımımla gurur duyuyorum. Birbirlerine olan desteklerinden, arkadaşlıklarından dolayı. Genç oyuncu gol attıktan sonra kulübedeki 8 kişinin sahaya koşmaları keyifli şeyler. Ben çok mutluyum. İnşallah bunlar skora ve sahaya yanşayacak. Ondan sonra hep birlikte mutlu olacağız\" açıklamasında bulundu.

Son olarak A Milli Takım teknik direktörlüğü ile ilgili gelen bir soruya ise Aybaba, \"Her Türk teknik direktörün yapmak istediği şeydir. Tepedir, o bir milli görevdir. Ama şuanda mevcut teknik direktörümüz var. Bence şuan bunu tartışmak doğru değil\" cevabını verdi.

Öte yandan yeşil beyazlılar, Erzurumspor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

