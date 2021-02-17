Salma Hayek, Desperado filminin seks sahnesinde ağladığını anlattı: Babam ve abimin izleyeceğini düşündüm, erkekler bunu yaşamıyor

Başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı 'Desperado' filmindeki sevişme sahnesinde çok zorlandığını anlatan ünlü oyuncu Salma Hayek, "Çekim başlayınca ağlamaya başladım. Babam ve erkek kardeşimin bu sahneleri izleyeceğini düşünmeden edemedim" dedi.

Page Six'te yer alan habere göre, 1995 yapımı Desperado çekimleri sırasında 20'li yaşlarının sonunda olan oyuncu Salma Hayek, filmdeki çekim sahneleri sırasında çok gerildiğini söyledi. Hayek, rol arkadaşı Banderas ve yönetmen Robert Rodriguez'in "harika" olduklarını söylese de "Çekimlere başladığımızda ağlamaya başladım. Yapamayacağımı düşündüm ve korktum" dedi.

Hayek sözlerine şöyle devam etti: "Korktuğum şeylerden biri Antonio'ydu. O tam bir beyefendi ve harikaydı aynı zamanda çok da iyi arkadaştık ama o çok özgürdü. Bu beni korkuttu. Ağladığımda Antonio 'Aman tanrım, bana kendimi kötü hissettiriyorsun' dedi"

Ekibin yardımlarıyla sahneyi tamamladığını söyleyen Hayek "İnsan kendi olmayınca başarabiliyor. Babamı ve abimi düşünmeden edemedim. Onlar da bu sahneyi izleyecekti. Erkekler bunu yaşamıyor. Bir erkek babası 'İşte benim oğlum' diyor" dedi.