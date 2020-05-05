Salgın sarımsağın fiyatını patlattı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi açıkladığı enflasyon verileri, gıdada son yılların en yüksek fiyat artışını ortaya koydu. Nisan ayında gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 2,53 arttı. Gıda fiyatlarındaki artışı ürünlere bakıldığında birinci sırada yüzde 46,18 ile sarımsağın yer aldığı, onu yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patatesin izlediği görüldü. Sarımsak, Koronavirüs salgını sonrasında bağışıklık sistemini desteklediği gerekçesiyle normalin üzerinde talep görmeye başlamıştı.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher ve yüzde 12,62 ile mercimek oldu.

En çok patlıcan düştü

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda yaşandı. Patlıcanı yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (otogaz) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.