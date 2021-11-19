Sakatlığı sebebiyle futbolu bırakan Terry Kennedy, piyangodan 1 milyon sterlin kazandı

Sakatlığı sebebiyle futbolu erken bırakan eski Sheffield United oyuncusu Terry Kennedy, piyangodan 1 milyon sterlin kazandı.

Sheffield United oyuncusu Terry Kennedy, yaşadığı sakatlık sebebiyle 25 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Oynadığı dönemde iyi performans sergileyen Kennedy'nin futbolu bırakması Sheffield United taraftarını çok üzmüştü.

Futbolu bıraktıktan sonra iş hayatına dönen Kennedy, piyango bileti aldı. Arkadaşlarıyla birlikte sonuçları bekleyen Kennedy aldığı haberle gözyaşlarını tutamadı. Piyango yetkilisiyle telefonda konuşan 28 yaşındaki Kennedy, 1 milyon sterlinin kendisine çıktığını duyunca mutluluktan ağlamaya başladı.

O anları telefonla kaydeden Kennedy'nin arkadaşları videoyu internete yükledi. Kısa sürede İngiltere'de gündem olan bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.