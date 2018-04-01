Sakaryaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI,(DHA)
STAT: Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Segah Tunçkol (xx), Sinan Bilen (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Cem Ekinci (xx)(Dk. 67 Canberk xx), Ramazan Çevik(xxx), Beykan (xx), Ferhat (xxx)(Dk. 90+3 Sezer), Cenk (xxx), Karahan Yasir (xxx), Talha (xxx), Mahir (xxx)(Dk. 80 Batuhan x), Tufan (xxx), Burak (xxx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xx) - Özkan (x), Sertan (xx), Mücahit Can (xxx), İbrahim (xx)(Dk. 58 Süleyman x), Kadir Kaan (xx)(Dk. 54 Ayberk xx), Ali (xx)(Dk. 67 Alpay xx), İbrahim Serdar (xx), Ahmet (xxx), Savaş (xx), Seddar (xxx)
GOL: Dk. 10 Mahir, Dk. 52 Ramazan Çevik (Sakaryaspor) - Dk. 44 Mücahit Can (Konya Anadolu Selçukspor)
KIRMIZI KART: Dk.44 Beykan (Sakaryaspor)
SARI KART: Tufan, Ferhat, Ercüment, Mahir, Burak (Sakaryaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grupta Sakaryspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor\'u 2-1 yendi.
10\'uncu dakikada, Beykan\'ın güzel ortasında Mahir şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
44\'üncü dakikada İbrahim\'in pasıyla ceza sahasında buluşan Mücahit Can topu ağlarla buluşturdu:1-1.
52\'nci dakikada, Mahir\'in pasında topla bulaşan Ramazan Çevik topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Sakaryaspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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