Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda dördüncü patlama gerçekleşti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sakarya'daki Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.</p>\n<p>Aynı fabrikada 2009 yılında meydana gelen bir patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.</p>\n<p>İki yıl sonra 2011 yılında meydana gelen patlamada ise fabrikada işçi olarak <strong>Hediye Hallac</strong> hayatını kaybetmiş, 10 işçi ise yaralanmıştı.</p>\n<p>Son olarak 2014'te yine aynı fabrikada bir patlama meydan gelmiş ve bu patlamada da enkaz altında kalan işçi <strong>Yılmaz Şapoğlu</strong> hayatını kaybetmiş bir işçi de yaralanmıştı.</p>\n<p>Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanı sıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/sakarya-da-havai-fisek-fabrikasinda-patlama,888346" target="_blank" rel="noopener">Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/patlama-yasanan-havai-fisek-fabrikasi-ile-ilgili-korkutan-uyari-yuksek-oranda-kanserojen-gaz-olabilir,888357" target="_blank" rel="noopener">Patlama yaşanan havai fişek fabrikası ile ilgili korkutan uyarı: Yüksek oranda kanserojen gaz olabilir!</a></strong></p>\n</body>\n</html>