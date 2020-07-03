Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda dördüncü patlama gerçekleşti

Sakarya'daki Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.

Aynı fabrikada 2009 yılında meydana gelen bir patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İki yıl sonra 2011 yılında meydana gelen patlamada ise fabrikada işçi olarak Hediye Hallac hayatını kaybetmiş, 10 işçi ise yaralanmıştı.

Son olarak 2014'te yine aynı fabrikada bir patlama meydan gelmiş ve bu patlamada da enkaz altında kalan işçi Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetmiş bir işçi de yaralanmıştı.

Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanı sıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.

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