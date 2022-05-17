Sait Faik Abasıyanık, Burgazada'da anıldı

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sait Faik Abasıyanık, ölümünün 68. yılında Burgazada’da anıldı. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Ada Dostları Derneği tarafından, 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen anma etkinliğine, Sait Faik’i seven çok sayıda sanatçı, yazar ve okur katıldı.

Sait Faik’in heykeli önünde saygı duruşuyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını, Ada Dostları Derneği Başkanı İbrahim Aycan yaptı. Aycan, Adalar ilçesinin en eski sivil toplum örgütü olarak doğayı, kültürel ve tarihi mirası korumak amacıyla faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, Adalarda doğa tahribatının giderek arttığına dikkat çekti. Aycan, dernek tarafından gelenekselleştirilen Sait Faik anma günlerini her yıl düzenlemeye devam edeceklerini, Adaların bu köklü geleneğini oluşturan Perihan Ergun'u saygıyla andıklarını belirtti.

TYS’nın Genel Başkanı Adnan Özyalçıner ise, unutulmayan öyküleriyle dün olduğu gibi bugün de Sait Faik’le birlikte olduklarını, onu sevgiyle saygıyla andıklarını ve adını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, ölümünden sonra vasiyeti üzerine 1959’da müze haline getirilen Sait Faik’in evinin önünde toplandı. Ancak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, müzeyi gezmek mümkün olmadı.

Burgazada Muhtarı Mustafa Biçer, Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay, Adalar eski belediye başkanvekilleri Hıdır Uvaçin ve Mahmut Yerlikaya, İyi Parti İlçe Başkanı Ayşe Şakir, AKP Temsilcisi Ahmet Karasu, ASSK Yöneticisi Ali Mengü Şeker, ADD Adalar Şube Başkanı Rüstem Kurtoğlu ve Ada Dostları Derneği önceki başkanı Aydın Kaplan da törende hazır bulundu.

Etkinlik, Burgazada Cennet Bahçesi’nde, sunuculuğunu tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer’in yaptığı “Sait Faik ve Öykücülüğü” konulu bir panel ile devam etti. Tuncer, Türk yazını ve Burgaz Ada deyince akla yazınımızı yükseğe taşıyan Sait Faik’in geldiğini, 48 yaşında hayata imza bırakıp gitmenin çok önemli olduğunu belirtti. Konuşmacılar Adnan Özyalçıner, Ruken Kızıler, Adil İzci, Zeki Coşkun ve Nalan Çelik, Sait Faik’i öykü ve şiirlerinden örneklerle anlattılar. Bu arada yapılan konuşmalarda, Sait Faik’in öykülerinde genellikle yoksul ve sıradan kent insanlarını anlattığı, emeğin gücünün egemen olduğu mutlu bir geleceğe inanan cümleler kullandığı, öykü kahramanları arasında çok sayıda balıkçı olduğu, dünyanın değiştiğini ve gittikçe kötüleştiğini gördüğü, Abidin Dino’nun ifadesiyle Gorki’nin, Rus Edebiyatına yaptığı hizmeti Türk Edebiyatında Sait Faik’in yaptığı vurgulandı.

Etkinlik, Sait Faik’in öyküsü “Hişt Hişt” sesleri eşliğinde son buldu.