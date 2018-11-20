Sait Altınordu unutulmadı

İZMİR, (DHA)

ALTINORDU\'nun efsane futbolcusu Sait Altınordu, 40\'ıncı ölüm yıldönümünde unutulmadı. Efsane futbolcu için ilk anma töreni Alsancak\'taki Sait Altınordu Meydanı\'nda yer alan heykeli önünde yapılırken, 8 numaralı forması ile özdeşleşen Sait Altınordu için Alsancak Garı önünde lokma döküldü. Törene Altınordu Futbol Akademisi takımlarında forma giyen oyuncuların yanı sıra, Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Altınordu tarihçisi Kenan Akseki ve çok sayıda Altınordulu katıldı.

Kırmızı-lacivertliler daha sonra Sait Altınordu\'nun Kokluca\'daki mezarını ziyaret etti. Taraftarlar ve çocuklar Sait Altınordu\'nun mezarını çiçeklerle süslerken, dualarla efsane oyuncuyu yad etti. Törene katılanlar daha sonra yakın zamanda yaşamını kaybeden Altınordu\'nun sembol isimlerinden Salih Mertan, İsmet Orhunbilge ve Beytullah Baliç\'in mezarlarını da ziyaret etti. CEO Barış Orhunbilge genç futbolculara öğütler vererek, \"Onlar bu onurlu forma için mücadele ettiler. Şimdi sıra sizlere geliyor. Çalışın, kıymet bilin ve geçmişinizi asla unutmayın\" dedi.

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