Şair Ahmet Telli, kendisine ait olmayan hesaptan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hâkim karşısına çıktı

Şair Ahmet Telli, kendisine ait olmayan Facebook hesabından "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Duruşma 7 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı ve Şair Ahmet Telli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davanın duruşması Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Musa Piroğlu, Rıdvan Turan, Kemal Bülbül, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Devrimci 78'liler Federasyonu yöneticileriyle onlarca insan hakları savunucusu Telli'ye destek olmak için duruşmaya katıldı. .

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada konuşan Telli, "Hakaret eden hesaplar bana ait değil. Benim adım kullanılarak hayran sayfası açılmış. Benim adımda çok fazla sahte hesap var. Beratımı istiyorum" dedi.

"İddianamenin kabul edilmemesi gerekirdi"

Daha sonra duruşmada söz alan Telli'nin avukatı Gülhan Tabak da, müvekkili hakkında herhangi bir somut delil olmadığını ifade ederek, "Bize göre iddianamenin kabul edilmemesi gerekirdi. Hangi telefondan paylaşım yapıldığı ile ilgili tespit yapıldığı araştırılabilinir. İsim benzerliği ve kendisine ait fotoların sayfada olması ile ilgili bağlantı kurulmuş ama müvekkilimin internete onlarca fotoğrafı var. Bunun kendisine ait olduğunun ispatı mümkün değil. Müvekkilim tanınan bir şair" diye konuştu.

"Savcılık bu iddianame ile hayali bir ilişki kuruyor"

Söz konusu davanın açılmaması gerektiğini vurgulayan Telli'nin avukatlarından İlyas Tanyeli ise, şöyle dedi: "Cumhurbaşkanı tarafsız ve bağımsız ilkesini kaybetti artık bir partinin genel başkanı. Siyasi rakiplerine 'illet' diyen biri. Bu davanın açılması TCK'da 2016 da yapılan değişikliğe aykırı. Savcılık soruşturması eksik, eksik soruşturma hak ihlalidir. İnternette onlarca hayran sayfası var. Müvekkilim sadece şair değil aynı zamanda yazardır. Bu denli hakaret edemeyecek eğitime aittir. Savcılık bu iddianame ile hayali bir ilişki kuruyor. Bu sayfanın bize ait olmadığını ifade etmemize rağmen dava açıldı. Derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Telli, 2017’de aktif kullandığı hesap dışında başka hesabının olmadığını, diğer hesaplarda yapılan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini söylemişti."

"Facebook, veri paylaşmıyor"

Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, "Erdoğan'ın devletin başı" olduğunu Anayasanın bunu değiştirmediğini belirti. Paylaşım yapan hesabın verilerinin Telli'nin elektronik hesapları ile eşleştirilmesini talep eden Aydın, Facebook'un Türkiye ile veri paylaşmadığını belirtti.

Bunun üzerine söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını yineleyen Telli, "Ahmet Telli" adında bir tane az kullandığı Facebook hesabı olduğunu söyledi.

7 Ocak'a ertelendi

Bahse konu paylaşımların kime ait olduğu konusunda yeterli araştırma yapılması ve konuyla ilgili rapor düzenlenmesine karar veren mahkeme başkanı, bir sonraki duruşmayı 7 Ocak 2021 tarihine erteledi. (MA)