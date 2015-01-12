Sahte e-fatura saldırıları biçim değiştirdi

Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye’de binlerce kişi, e-posta adreslerine gelen sahte telefon faturaları yoluyla bulaşan fidye yazılımı Cryptolocker’ın kurbanı olmuştu. Saldırıdan en çok etkilenen ülke olan Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar için şimdi yeni ve daha gelişmiş bir tehdit ortaya çıktı.

Medyatava'daki habere göre, global antivirüs yazılım kuruluşu ESET tarafından tespit edilen ve VirLock olarak adlandırılan bu yeni tür zararlı yazılım, çok biçimli parazit virüs olarak tanımlanıyor. VirLock, bir fidye yazılımı olarak kurbanlarının hem bilgisayar ekranlarını kilitliyor hem de cihazlara zararlı şifre yazılımı bulaştırıyor. VirLock, bu özelliği ile şekil değiştiren ilk fidye yazılımı niteliğini taşıyor.

Günümüze kadar fidye yazılımları iki ana gruba ayrılmıştı: LockScreens ve Filecoders. Dosyaların şifrelenmesi Filecoder türü zararlı yazılımlarla gerçekleşiyordu. Bu türün en popüler zararlısı 'Cryptolocker' olarak tanımlandı. LockScreen tarzı yazılımlar ise ekranı kilitleyerek, fidye mesajını kurbana iletiyordu. Genellikle mesaj, açılan pencereler halinde ulaştırılıyor ve şifrelenen dosyalar dışında bilgisayar diğer fonksiyonlarını yerine getirebiliyordu.

Her iki işlevi de üstleniyor

Yeni fidye yazılımı VirLock ise her iki rolü de üstlenerek hem dosyaları şifreliyor hem de fidye mesajını görüntülemek için ekranı kilitliyor. Teknik olarak Win32/Virlock olarak adlandırılan, fidye yazılımları ailesinin bu yeni üyesini analiz eden ESET araştırmacıları, ilk defa bir fidye yazılımının kurbanların cihazlarının ekranını kilitlediğini ve ayrıca cihazlar üzerindeki etkilenmiş dosyalarda çok biçimli parazit virüs şeklinde rol oynadığını tespit ettiler.

Polimorfik çalışıyor

ESET Güvenlik Araştırmacısı Robert Lipovsky şu açıklamayı yaptı:

“Teknik açıdan bakıldığında VirLock virüsünün ilginç tarafı, virüsün polimorfik yani çok biçimli çalışmasıdır. Bunun anlamı şu: Virüsün ana yapısı, her bir etkilenen dosya için farklı çalışıyor. Ayrıca, bizim analizlerimiz sonucunda şifrelemenin çok yönlü olarak yapıldığı ortaya çıkmıştır. Kötü amaçlı yazılım yazarları, yazılımın kodları ile oynamış görünüyor.”