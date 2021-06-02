Sağlıkçılara aşı cezası

Türkiye genelinde, sağlık ocaklarına suçiçeği aşısının geç gönderildiği, hemşire ve doktorlara “neden aşıyı geç vurdun” cezası verildiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, sağlık çalışanları, 650 TL ile 1500 TL arasında performansa dayalı ücret kesintisine uğradı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık sektöründe sorunların her geçen gün artarak kartopu gibi büyüdüğünü ifade etti.

Doğruyol, “Mesela 2020 yılı eylül, ekim, kasım, aralık ve 2021 yılı ocak, şubat aylarında verilmeyen suçiçeği aşısının mart, nisan, mayıs aylarında kısıtlı miktarda verilmiş olmasının faturasını sağlık çalışanları çekiyor” dedi.

Doğruyol, “Olmayan aşının nesini erteliyoruz? Aile hekimlerimiz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Aşı gelmeyince üç kez ertelemenin de yeterli olmadığını, bir manasının olmadığını söyledi. Sonuçta aile hekimi ve hemşiresinden kaynaklanmayan eksiklik ve aksaklıkların da cezası ekonomik olarak aile hekimi ve hemşirelerine kesiliyor. Bu doğru bir uygulama değil. Sağlık çalışanları burada sorumlu değildir” diye konuştu.