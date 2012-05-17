Sağlık Bakanlığı 'Aferin'i takibe aldı!

Sağlık Bakanlığı, uyuşturucu özellik taşıyan 'kodein' maddesi içeren 'Aferin 30 Kapsül' isimli ilacı yakın takibe aldı. İlacın reçetelenmesi ve eczane dışında satışının önlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yayımlanan genelgede, normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar arasında bulunan Aferin 30 kapsül isimli ilacın eczane dışında satıldığı ve suiistimal edildiği şikayetlerinin ulaştığı bildirildi. İlaçların eczane dışında satışının yasak olduğu vurgulanan genelgede, bu ilacın da normal reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarda reçete defterine kayıt yapılması, reçetelerin eczanelerde saklanması gerektiği belirtildi. SGK provizyon sisteminden onay alınarak yapılan satışlarda ise kayıtların saklanmasının zorunlu olduğu hatırlatılan genelgede, il sağlık mürdürlüklerinden ilacın eczane dışında satılıp satılmadığının, reçetelerin usulüne uygun saklanıp saklanmadığının, kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığının, aynı hastalar için uygun olmayan sürelerde reçete yazılıp yazılmadığının araştırılması istendi.

Ayrıca, uyuşturucu, psikotrop ve normal reçeteyle verilmesi gereken kontrole tabi ilaçların ecza depolarından eczanelere satış/sarf hareketlerinin takibinin de yapılması istenen genelgede, bu ilaçla ilgili ecza depolarından eczane dışına satış yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerektiği bildirildi. Bu hususlara uymayan eczaneler hakkında yasal işlem uygulanacak.

Karaciğer tahribatı yapabilir

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, Aferin adlı ilaç birden fazla formatta satılıyor. Bunlardan sadece Aferin 30 Kapsül, Birleşmiş Milletler 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi eki listelerinde yer alan ''kodein fosfat'' adlı kontrole tabi maddeyi içeriyor. Bu nedenle de ''Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi''nde yer alıyor. Bu ilacın normal reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu.

Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçetelerin bilgisayar çıktılarının alınarak saklanması veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Aferin 30 Kapsül'ün, ''kodein fosfat''ın yanı sıra ''parasetamol'' ve ''klorfeniramin maleat'' adlı maddeleri de içerdiğine işaret eden bakanlık yetkilileri, düşük miktarda kodein fosfat içeren ilacın uyuşturucu amaçlı alımının, yüksek dozda kullanımı zorunlu kıldığını, bunun da içeriğindeki ''parasetamol'' etken maddesinden dolayı ağır karaciğer tahribatını beraberinde getirdiğini bildirdiler.