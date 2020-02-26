Sağlık Bakanı Koca: Tahran'dan gelen vatandaşların Koronavirüs testleri negatif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen ve Koronavirüs şüphesiyle Ankara'da karantina altına alınan yolculara ilişkin, "Şu ana kadar ateş ve hastalık bulgusuna rastlanmadı" dedi. Koca, "Şu ana kadar hiçbir ilimizde Koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yarın olmayacağı anlamına gelmez" diye konuştu.

Son olarak Yunanistan'da da virüsün görülmesinin ardından önlemlerin artırılacağını ifade eden Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizde Koronavirüs'e rastlanmamıştır. Bugüne kadar rastlanmadığı bundan sonrası için rastlanmayacağı anlamına gelmeyeceğini söylemek isterim. Komşumuz İran'daki vaka sayısının ve ölümlerinin de hızla arttığını görüyoruz. Bugün itibarıyla İran'la olan kara sınır kapılarımızda özellikle sahra hastanelerimizi de oluşturup gelen kişileri Türk vatandaşlarımızı 14 günlük izolasyon ve karantina dönemini nasıl uygulayacağımızı gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme noktasında Bilim Kurulu'nun yaklaşımı oldu.

Özellikle Kum ve Meşhed geçmişi olan kişilerin 14 günlük ortamda gözetime alınması, Kum ve Meşhed geçmişi olan kişilerin de sahra hastanelerinde değerlendirilmesi yapıldıktan sonra geri planda oluşturduğumuz gözlem evi, misafirhane, hastane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi, yine Bilim Kurulu'nun risk analizi yaparak 14 güne gerekirse evinde tamamlaması yönünde bir yaklaşım benimsendi. Ben ayrıca yarın sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde görmek üzere hareket etmiş olacağım. Özellikle bu dönemde hem geri planda izolasyona alacağımız hastaneleri hem de sınırda yapılan uygulamaları yerinde görmek açısından.

"Tahran'dan gelen vatandaşlarımızda ateş durumu söz konusu değil"

Tahran'dan gelen vatandaşlarımızda şu an ateş durumunun olmadığını söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı olan hastalarımız vardı, onlarda da solunum sıkıntısı gibi herhangi bir sorunun olmadığını, kötüleşmenin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan testlerin negatif çıktığını; yani Koronavirüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlardan birisi de şimdiye kadar negatif çıktığını ama önümüzdeki dönemde negatif çıkmayacağı anlamına gelmeyebilir doğrultusundadır. Bu arada farklı illerimizde şüpheli vakalar olmakta. Şüpheli gördüğümüz bütün vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar Koronavirüs açısından tetkik sonuçlarında bir husus olmadığını söylemek istiyorum.

"Şu ana kadar virüse rastlanmaması, yarın olmayacağı anlamına gelmez"

Niğde'de Pakistan vatandaşının tahlil sonuçlarında Koronavirüs çıkmadı. Eskişehir'de aile sağlık merkezine başvuran vatandaşta herhangi bir klinik bulgu olmadığını söylemek istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum.

Şu ana kadar hiçbir ilimizde Koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yarın olmayacağı anlamına gelmez.

Birçok hastanemizde ortamlarımızı hazır haline getirdik. Pozitif çıktığında nerede nasıl bu tedavinin sürdürülmesi gerektiğini Bilim Kurulu ile tartışırız. Şu an sınırdan geçişlere kapalı, havayolu kapalı. Dolayısıyla kaç kişinin gelmek istediğiyle ilgili şu an bende net bilgi yok. Hac dönemine epey zamanımız olduğu için Bilim Kurulu gündemine almadı. Şu an için önümüzdeki haftalar enfeksiyonun, bu salgının bölgede ve ülkemizdeki ve dünyadaki seyri bunu belirlemiş olur. Ama Hac için daha epey bir zamanımız var.

"İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz"

İran'a Türk vatandaşının gitmesine izin vermiyoruz, kapalı. İranlı gitmek istiyorsa gidebilir diyoruz. Gelmesine izin yok. Çin'de iki taraflı kapalı biliyorsunuz.

Maske fiyatları noktasında da vatandaşımızın gerektiğinde Rekabet Kurulu olmak üzere müracaatları olabilir. Bakanlığımız da hassasiyet içerisinde."

Ayrıntılar geliyor...