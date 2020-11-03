Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'daysanız ayrılmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi.

Koca, İstanbul'da yaşayanlardan şehir dışı seyahatlerini çok gereki olmaması durumunda ertemelerini isterken, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"YOLCULUK İSTANBUL'A MI? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.

"İSTANBUL'DAYSANIZ, AYRILMAYIN. Türkiye'deki vakaların %40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.

"İSTANBUL'A DÖNEN BÜYÜKLERİNİZİ BİR SÜRE ZİYARET ETMEYİN. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."