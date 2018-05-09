Sağanak, Saruhanlı'da bağları vurdu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, 1 saat boyunca etkili olan sağanak, üzüm bağlarını vurdu. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilçedeki Paşaköy ve Adiloba mahallelerinde yaklaşık 1000 dönümlük alandaki bağlarda sağanak sebebiyle zarar oluştuğunu belirterek, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Manisa\'da dün öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca etkisini gösteren sağanak, yeni filizlenen üzüm bağlarında hasara sebep oldu. Sağanağın yoğun olarak etkisini gösterdiği Saruhanlı ilçesindeki Paşaköy ve Adiloba mahallerindeki bağlarda zarar oluştu. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, odaya bağlı ziraat mühendisiyle birlikte zararın çok olduğu Paşaköy ve Adiloba mahallerindeki bağlarda incelemede bulundu.

Hava sıcaklıklarındaki artışın bu sene üzüm bağlarında erken filizlenmeye neden olduğuna dikkat çeken Okur, \"Korktuğumuz başımıza geldi. Bir saatlik sağanak bağlarımızı vurdu. Bağlarda yeni açan çiçekler ve yaprakların bir çoğu dökülmüş. Elbetteki bu bağcımız için önemli bir zarar. Şu an ziraat mühendisi arkadaşımız ekibiyle birlikte ilçemizdeki bağlarda zarar tespit çalışmalarına başladı. Aldığımız bilgilere göre yağmur devam edecek. Eğer sağanak sürerse üzüm üreticimiz bu yıl büyük zarara uğrar. Bu da önümüzdeki üzüm sezonunun yine sıkıntılı geçeceği anlamına gelir\" diye konuştu.

İlçedeki üreticilerin yüzde 70\'nin TARSİM sigortasının bulunduğuna dikkat çeken Okur, \"TARSİM yaptırmayan üreticimizi de uyarıyoruz. Bir an önce sigortalarını yaptırsınlar. Doğal afetlerin veya bu tür sağanağın ne zaman geleceğini bilemeyiz. Bunlara karşı da önlem almamız zor. En iyi önlem sigorta yaptırmak\" dedi.



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