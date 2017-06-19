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Deutsche Welle

Sağ popülist liderin dokunulmazlığı tehlikede

Yalancı tanıklık yapmakla suçlanan sağ popülist Almanya için Alternatif partisi lideri Frauke Petry’nin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

19 Haziran 2017 21:58

Dresden savcılığı, yemin etmesine rağmen yalancı tanıklık yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Frauke Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Başsavcı Lorenz Haase Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Saksonya Eyalet Parlamentosu'na Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması için gereken başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Almanya için Alternatif Partisi Eş Başkanı Frauke Petry aynı zamanda Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekili ve partisinin Saksonya Eyalet Teşkilat Başkanlığını yürütüyor.

Saksonya Eyalet Parlamentosu ise söz konusu dilekçenin geçen haftanın sonunda ellerine ulaştığını bildirdi. Saksonya Eyalet Parlamentosu'nun Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermesi durumunda, sağ popülist siyasetçi hakkında dava açılmasının önünde engel kalmayacak. Savcılık, soruşturmanın halen devam ettiği gerekçesiyle, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Petry hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan olay ise 2014 yılında yaşandı. Saksonya eyaletinde 2014 yılında yapılan seçimlere kısa bir süre kala Petry, partinin adaylarından birini listeden çıkarmıştı. Söz konusu kişi, seçim kampanyası sırasında partiye kredi vermediği gerekçesiyle adaylığının iptal edildiğini savunmuş, Petry ise bu iddiayı reddetmişti. Ancak Eyalet Parlamentosu'nun Seçim Komisyonu konuyu incelemeye almış, Petry ve bir diğer parti üyesinin yemin etmelerine rağmen Komisyon'da çelişkili ifadeler verdiği dikkati çekmişti. Bunun üzerine Petry hakkında iki suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılık da yaklaşık bir yıl önce yalancı tanıklık yaptığı suçlamasıyla 42 yaşında Petry hakkında soruşturma başlatmıştı.

Eyalet Parlamento Sözcüsü Ivo Klatte, Dokunulmazlık Komisyonu'nun Petry'nin durumunu bu hafta içinde ele alacağını ancak kararın en erken ağustos ayının sonunda verileceğini belirtti.

Partisinden Petry'e destek

Almanya için Alternatif partisinin önde gelen isimleri ise liderleri Frauke Petry'e destek verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, Frauke Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan başvurunun Petry hakkındaki düşüncelerini değiştirmeyeceğini, ona destek verdiklerini ve öncelikle masumiyet karinesi ilkesinin geçerli olduğunu belirtti.

Beşinci çocuğunu dünyaya getiren Frauke Petry ise halen annelik iznini kullanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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