Safranbolu'da tarihi eser operasyonu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, jandarmanın süs eşyaları satan bir iş yerinde yaptığı aramada Osmanlı dönemine ait 22 sikke, tarihi nitelikte 2 kılıç, eski bir tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Safranbolu\'da tarihi Eski Çarşı bölgesinde yasa dışı tarihi eser satıldığını tespit etti. Safranbolu Sulh Ceza Mahkemesi\'nden alınan arama kararının ardından M.K.Ö.\'nün işletmeciliğini yaptığı süs eşyası satan iş yerinde arama yapıldı. İş yeri, 2 depo ve evde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait 22 sikke, tarihi nitelikte 2 kılıç, eski döneme ait 1 dolma tüfek, 1 toplu tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



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