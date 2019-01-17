Safranbolu'da Çinli turistler kar topu oynadı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) - KARABÜK\'ün, Osmanlı\'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye gelen Çinli turistler kar topu oynadı.

Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar, UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu\'ya, ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentte beyaz örtüyle bütünleşen tarihi ev ve konaklar, güzel bir görüntü oluşturdu. Çinli turistler, eski çarşıyı kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi\'nden beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izledi, bal kattıkları safran çaylarını yudumladı. Hatıra fotoğrafı çektiren ve kar topu da oynayan turistler, bol bol eğlendi. Çinli turistlerin kartopu sevinci renkli görüntüler oluşturdu.

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