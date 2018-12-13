Şadırvanlı Han, yeniden inşa ediliyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın 600 yıllık Kayhan Çarşısı\'nın simgelerinden Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi\'nin çalışmalarıyla yeniden inşa edilecek. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak han içinde dükkanların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Sivil mimarlık örneği olan, 20\'nci yüzyıl başlarına ait Şadırvanlı Han\'ın yeniden inşası için başlatılan rekonstrüksiyon (yeniden kurma) çalışmaları sürdürülüyor. Bursa\'da, 650 metrekare alan üzerine, 2 katlı olarak inşa edilecek tarihi hanın zemin ve 1\'inci kat ahşap karkas imalatları tamamlanırken, çatı imalatına devam ediliyor. Binanın betonarme kısmındaki bölme duvarların örülmesine de başlandı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak Şadırvanlı Han\'ın içinde dükkanların yanı sıra sergi ve toplantı salonları da bulunacak.

Osmanlı\'nın kurulduğu şehir Bursa\'da, tarihi ve kültürel mirasın korunup, yaşatılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han\'ın, tarihi Kayhan Çarşısı\'na önemli değer katacağını söyledi. Dündar, \"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa\'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihi bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Bursa’mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Geçtiğimiz ay başlattığımız çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayıp tarihi Şadırvanlı Han\'ı hizmete açacağız\" dedi.



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