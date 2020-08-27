"Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirildi"

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs verileriyle il sağlık müdürlüğü paylaşımlarının çelişkili olduğunu söyleyen İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, “25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir" dedi.

İyi Partili Çıray haftalık açıklamasında salgın sürecini yönetemeyen Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na yol göstermeye çalıştıklarını kaydederek, "Başlangıçta baskın AKP propagandası nedeniyle yadırganan bu açıklamalarımızın ne yazık ki haklılığı zaman içerisinde ortaya çıkmıştır.” dedi

Çıray, bu süreçte de iktidarın sağlık mı yoksa ekonomi mi ikileminden ekonomiyi tercih ettiğini belirterek, Covid-19 salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının Türkiye’yi 'Covid-19 açık hava hastanesine' çevirdiğini söyledi. Çıray açıklamasına şöyle devam etti:

"Rus turistlere kapımız kontrolsüzce açıldı"

“Son olarak Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. Bununla kalmayan AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır. Bunları gördükten hemen sonra aynı günlerde yeni bir açıklama yaparak, derhal tedbir alınmazsa sağlık sisteminin çökebileceğini ifade etmemize rağmen bizi dinlemeyen AKP iktidarı, Covid-19 için tedbir alın açıklamamızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklayın anlamıştır.”

"Covid-19 tablosunda değişiklik yapılması güven kaybıdır"

Çıray, “Bugün gelinen noktada vatandaşlarımızın durumu içler acısıdır. Ülkenin her yerinden, hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarım tarafından aranıyorum ve dinlediklerim beni ürpertiyor. Şimdi ise mevsim değişikliği başladı ve bu değişiklik dönemlerinde başka hastalıklarda artış olması kaçınılmazdır. AKP yönetimi maalesef buna da hazırlıklı değildir” dedi.

Çıray sözlerine şöyle devam etti: “Nitekim Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın mart ayının ikinci yarısından bu yana her akşam kamuoyu ile paylaştığı ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’ verileri değiştirilmiştir. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve toplam entübe hasta sayısı parametreleri tablodan kaldırılarak Sn. Bakan’ın ve Bakanlığın güvenilirliği büyük yara almıştır. Üstelik bu değişiklikten Bilim Kurulu’nun dahi bilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır.”

"Açıkladıkları Covid-19 rakamlarını onla çarpın"

“Sonuç olarak gelinen bu noktada yapıcı muhalefet anlayışımız ve milletimizin sağlığını koruyabilmek amacı ile bir durum tespiti yapmayı ve bu durum tespiti sonucunda yeni önerilerde bulunmayı bir görev kabul ediyoruz” diyen Çıray, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana Covid-19 hastalığının birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmesi beklenirken yeni bir artış dönemine girildiğini, sosyal hayata dair bir takım yasaklar getiren 25.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerinin İyi Parti’nin tezlerini doğrulayan genelgeler olduğunu belirtti.

Günlük verilen Covid-19 tablosundaki rakamların güvenilir olmadığını belirten Çıray, sözlerine şu çarpıcı açıklamalarla devam etti;

"Entübe ve yoğun bakım hasta sayıları nisan başındaki sayıların üzerinde"

“Bugün itibarı ile sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde20’lere kadar ulaşmıştır. Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine Covid yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde Covid-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir. Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan Covid-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında SGK özel hastanelere para ödememeye başlamıştır.”

"Sadece Malatya'da 28 ölüm vakası varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirildi"

Çıray, mücadelenin etkili olabilmesi için derhal salgın yönetimine güven kazandırıcı tedbirler alınması gerektiğini belirterek, bulaşıcılık hızının azaltılamamasında “suçlu” olarak vatandaşın gösterilmemesi gerektiğini, öncelikle vatandaşlardan beklenilen kararlılığı devleti yönetenlerin göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Malatya, Erzurum, Rize, Konya, Urfa, Gaziantep ve benzeri illerde olduğu gibi Türkiye’nin bütününde çelişkili bilgilerin verilmesinden derhal vazgeçilmelidir" diyen Çıray, İl Sağlık Müdürlüğü paylaşımları ile Sağlık Bakanlığı açıklamaları arasında açık ara uyumsuzluk olduğunu belirtti. Tedbirlerin daha önce de belirttiği gibi 'taksit taksit' alınmasını eleştiren Çıray, açıklamasını şöyle tamamladı;

“25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir. 18 Mart 2020’de söylediğimiz gibi tedbirlerin yine taksit taksit alınıyor olması büyük bir yanlıştır. Yaşamsal üretimin devamı için gerekli sektörler tespit edilmeli, bu sektör çalışanlarına özel kimlik kartı verilmeli, başta tarım ve sağlık sektörü çalışanları özel olarak takibe alınmalı ve bunlar dışındaki yurttaşlarımız 14 veya 21 gün genel karantinaya alınmalıdır.”