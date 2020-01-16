Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer izni yok

Özellikle üçüncü Havalimanı’na ulaşımın güçlüğünden dolayı bazı vatandaşlar son bir yıldır Sabiha Gökçen’i daha sıklıkla tercih ediyordu. Öte yandan THY Sabiha Gökçen’den iç hat uçuşlarını da çekme kararı almıştı.
"Bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu"
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün attığı Tweet’te şu ifadeler kullanıldı: "Halen devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları
Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir"
Geçen günlerde THY Sabiha Gökçen’den yaptığı iç hat uçuşlarını 29 Mart itibariyla Ankara dışında askıya almıştı. Kurum aynı zamanda Sabiha Gökçen’den yaptığı dış hat uçuşlarını da Anadolujet’e devretmiş, böylece neredeyse Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Malaysia Airports Holdings Berhad işletiyor.
Karardan sonra borsada işlem gören Pegasus hisseleri yüzde 6 düşerken, THY hisseleri yüzde 2,5 yükseldi.