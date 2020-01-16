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Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer izni yok

Kararın gerekçesi olarak kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğu gösterildi

16 Ocak 2020 11:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na ek sefer için izin verilmeyeceğini bir yazı ile hava yollarına bildirdi. Kararın gerekçesi olarak kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğu gösterildi. Karardan sonra borsada işlem gören Pegasus hisseleri yüzde 6 düşerken, THY hisseleri yüzde 2,5 yükseldi.

THY, Sabiha Gökçen'den iç hat uçuşlarını geçen günlerde çekmiş, dış hat uçuşlarını ise Anadolujet'e devretmişti. Böylece THY'nin pek çok uçuşu İstanbul Havalimanı'na geçmiş oldu. Ek sefer izninin verilmemesiyle de vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na yönlenecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek bu alana ilave uçuş izni verilmeyeceğini açıkladı.

Özellikle üçüncü Havalimanı’na ulaşımın güçlüğünden dolayı bazı vatandaşlar son bir yıldır Sabiha Gökçen’i daha sıklıkla tercih ediyordu. Öte yandan THY Sabiha Gökçen’den iç hat uçuşlarını da çekme kararı almıştı.

"Bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün attığı Tweet’te şu ifadeler kullanıldı: "Halen devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları
Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir"

THY, Sabiha Gökçen'den çıktı

Geçen günlerde THY Sabiha Gökçen’den yaptığı iç hat uçuşlarını 29 Mart itibariyla Ankara dışında askıya almıştı. Kurum aynı zamanda Sabiha Gökçen’den yaptığı dış hat uçuşlarını da Anadolujet’e devretmiş, böylece neredeyse Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Malaysia Airports Holdings Berhad işletiyor.

Karardan sonra borsada işlem gören Pegasus hisseleri yüzde 6 düşerken, THY hisseleri yüzde 2,5 yükseldi.

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