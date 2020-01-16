Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer izni yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na ek sefer için izin verilmeyeceğini bir yazı ile hava yollarına bildirdi. Kararın gerekçesi olarak kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğu gösterildi. Karardan sonra borsada işlem gören Pegasus hisseleri yüzde 6 düşerken, THY hisseleri yüzde 2,5 yükseldi.

THY, Sabiha Gökçen'den iç hat uçuşlarını geçen günlerde çekmiş, dış hat uçuşlarını ise Anadolujet'e devretmişti. Böylece THY'nin pek çok uçuşu İstanbul Havalimanı'na geçmiş oldu. Ek sefer izninin verilmemesiyle de vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na yönlenecekler.