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Sabancı Ailesi'nden İsmail Akkol açıklaması: Yakalanmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz

20 yıl sonra yakalanan Sabancı suikastı sanığı Akkol, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı

04 Şubat 2016 16:12

Özdemir Sabancı suikasti sanığı terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol’un yakalanmasıyla ilgili Sabancı Holding’ten yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Merhum Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe suikasti sanığının yakalanarak adalete teslim edilmesini sağlayan başta İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli personele Sabancı Ailesi adına teşekkür ediyoruz."


Akkol, Silivri Cezaevi'ne götürüldü


DHKP-C terör örgütü üyesi İsmail Akkol tutuklanmasının ardından zırhlı polis aracı ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkarıldı.

Akkol, saat 12.30 sıralarında Silivri Cezaevi’ne getirildi. Akkol’un bulunduğu araca yol boyunca sivil ve ’akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis araçları eşlik etti. Akkol’un cezaevine getirildiği sırada da polis helikopterinin havadan keşif uçuşu yaptığı görüldü.

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