Sabah yazarından oyun oynayan insanlara hakaret: Mal ergenler ve mal yetişkinler

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, “Oyun çılgınlığı ayyuka çıkmış. Türkiye'de 32 milyon oyuncu var. Bu işte 826 milyon dolar dönüyor. Ne çok oyun sever insanlarmışız, 'fotoğraf çekmeye ne çok- meraklı insanlar' olduğumuz gibi. Oyunlar bilgisayarda oynanıyor, fakat daha çok da cep telefonunda oynanıyor. Yirmi birinci yüzyıl herkesin eline mükemmel bir oyuncak verdi. El kadar bir bilgisayar aslında. Bir tek yemek pişirmediği kalıyor." ifadesini kullandı. Ardıç oyun oynayan insanları 'mal ergenler' ve 'mal yetişkinler' olarak tanımladı.

Ardıç, "Yirmi birinci yüzyılda artık 'ergenle yetişkin' arasında pek büyük bir fark kalmadı. Reklamlarla iyiden iyiye sersemletilen insanlar arasında bir yandan 'vasatlık', öbür yandan 'salaklık' yaygın. Eğitim düzeyi yerlerde sürünüyor, eh, zeka düzeyi de öyle. Koltukta kalça büyütmeye yarayan bu cep telefonu oyunlarının bir kısmına bir de utanmadan 'e-spor' diyorlar" ifadesini kullandı.

Engin Ardıç yazısında şunları kaydetti:

Mal ergenlerin ve mal yetişkinlerin oynadıkları şu saçmalıklara bakınız:

Zula

Tactic Force

Mount and Blad

Conatium

Kafa Topu

Fun Race

Remnants of Naezith

Doughlings Invasion

Tartarus

Subway Surfers

My Talking Tom

Cep telefonu denilen oyuncakla oynayan daha ağır başlı insanlar da var tabii.

Orta yaşlı hanımlar..

Onlar da bir yandan birbirleriyle "yazılı çan çan" ederken bir yandan da birbirlerine kedi ve bebek fotoğrafları gönderiyorlar.

Bir de, en son pişirdikleri yemeklerin resmini.

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