Sabah yazarı Uluç: Bu ülkede gazetecilik bitti

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 75'inci doğum gününü kutlayan Erol Evgin'e dair haberlerin küçük bir alanda gösterilmesine tepki gösterdi. Uluç, "Bu ülkede gazetecilik bitti" yorumunu yaptı.

Uluç yazısında, "50 yıldır, yıldız ve hâlâ söylediği her yeri dolduran Erol değil de, mesela bir kadın adı olsaydı gene manşetti.. Bu müthiş sanatçıya zaman hiçbir şey yapamazken, bizim gazetelerimiz unuttu. Bir ikisinde, posta pulu kadar resim.. Altında iki satır!. Erol Evgin, birinci sayfadan anons edilecek, içerde veya ekte, film şeridi gibi kocaman fotoğraflar eklenerek, tam sayfa kutlanacak bir Süper, takma değil, gerçekten Süper Star oysa.. Hâlâ genç, hâlâ sahnede harikalar yaratıyor ve şarkılarına 3 kuşak, dedeler ve nineler, anneler ve babalar, oğullar ve kızlar eşlik ediyor.. Dünya sahnelerinde enderdir böylesi yıldızlar.. Elimizde hâlâ.. Başımızda taç olmalı.. Ama bu ülkede gazetecilik bitti.. Aldırma be Erol.. Aldırma.. Yol senin, yürü.. Bir gece değil, her gece şehri dolaşmaya çık, şöyle bir.. Evlerin ışıkları bir bir yanarken başla.. Bir bir sönerkene dek devam et.. ..Ve hep böyle kal.. Hep canlara yakın!.. Sen yaşadıkça, Melih ve Çiğdem de yaşayacak!." ifadesini kullandı.