Sabah yazarı Salih Tuna: Haydar Baş, '6. Filo'ya selam çakan, tekbir getiren sağcılar Müslüman, Deniz Gezmiş'ler, kafir; bunu reddediyorum' demişti

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, yeni tip Koronavirüs'ten hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olduğunu ancak radikal çıkışlar yaptığını belirterek, "6. Filo'ya selam çakan, tekbir getirip namaz kılan sağcılar Müslüman; 6. Filo'ya karşı çıkan ABD'yi tel'in eden Deniz Gezmiş'ler kafir. Ben bunu reddediyorum demişti" diye yazdı.

Salih Tuna, Haydar Baş'ın 1999 yılından itibaren Fethullah Gülen'in İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmadığını açıkça dile getirdiğini belirttiği yazısında, "Zaten FETÖ'cüler de o günlerden itibaren onu hedefe koymuşlar, her türlü pisliği yapmışlardı. Sırf bunun için dizi bile yaptılar. Samanyolu TV'de 2004'ten 2008'e kadar süren Şubat Soğuğu adlı dizide Haydar Baş'ı istiskal etmek için yapmadıkları alçaklık kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

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