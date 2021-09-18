Sabah yazarı Hıncal Uluç: Galatasaray, Lazio'yu Fatih Terim'e rağmen yendi

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibi Lazio'yu Fatih Terim'e rağmen yendiğini belirterek, "Fatih Hocam, gol yemek için Lazio hocasından daha fazla uğraştı inanın.. Galatasaray'ın golünü, Lazio atmıştı, resmen, alenen. Asist yapan Lazio'luydu. Tutup elleriyle içeri atan da, yani golü yapan da.. Kendi kalesine atılan çok gol gördük ama, böylesi inanın Youtube'lara geçecek ve tarih boyu kalacak bir örnektir. Fatih Hocam, hem de centilmen bir ev sahibi olarak bu ikramın altında kalmak istemiyordu sanki." diye yazdı.

Galatasaray'ın atamadığı golü, Lazio'nun kendi kalesine attığını savunan Uluç, "Gene o uyuz yana ve geriye Fatih Terim futboluna döndük. Gene hücum presi, hatta orta alanda bastırmayı bile bırakıp, tüm takım bizim 18'e kadar gerileyerek tek hat üzerinde dizilmeye başladık.. En fecisi, rakip için en iyi asistçi Muslera ile oynamaya başladık.



Yahu hocam, Mustafa Kemal'den örnek verdik sana.. "Hattı savunma yoktur, alanı savunma vardır" diye.. 10 kişiyi kendi 18'in üzerinde çizgi yapmakla savunma mı olur?. Adamlar yarı sahamızda demarke eğleniyorlar sanki.. Allah'tan şutları dağlara taşlara ya da 30-40 metreden Muslera'ya.. Allah'ı var, onları yemiyor Muslera da..

Özet mi?. Fatih ne kadar Sarri için oynuyorsa, Sarri de o kadar Fatih için sanki.." ifadelerini kullandı.

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