Sabah yazarı Güngör'den TOBB ve TÜSİAD'a: Kimin parasını kime bağışlıyorsunuz?

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Süper Haber'in aktardıklarını kaynak göstererek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), The German Marshall Fund'a (GMF) bağış yaptığını öne sürdü. Güngör, TOBB'un 100 bin dolara yakın, TÜSİAD'ın ise 100 bin ila 240 bin dolar arasında bağış yaptığını ifade ederek "Kimin parasını kime bağışlıyorsun?" diye sordu.

Güngör, söz konusu kurumların aldığı aidatlara bu yıl yapılan artışı dile getirerek şöyle dedi:

"Sen her yıl aidatları yükseltip, esnafın tepesine bin… Sonra topladığın parayı düşünce kuruluşu kisvesi altında CIA'le münasebeti bilinen GMF'ye yatır… Olacak iş mi? Haberi okuyunca bu yıl aidatlara ne kadar zam yaptıklarına baktım. Yüzde 37'yi hemen yapıştırmışlar… Küçük esnafın kayıtlı olduğu ticaret odalarında en düşük aidat 2020'de 300 TL'ydi. 2021'de 380 TL olmuştu. Bu yıl 520 TL'ye çıkardılar.

Oda ve borsaların 1.5 milyon esnaftan haraç gibi kestiği aidatlarla toplanan milyarlarca liranın nereye gittiği hep tartışma konusu olurdu.

Cevabı bu vesileyle öğrendik! Acaba bu yılki zamlı aidatları kime bağışlayacaklar?"

Yazının tamamı için tıklayın