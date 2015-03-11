Sabah, 'İşte 52 saniyede Kabataş tacizi' dedi, photoshoplu görsel yayımladı!

Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından 232 faklı kameranın 2560 saatlik görüntülerin yer aldığı polis raporuyla da yalanlanan "Kabataş saldırısı" iddiaları bir kez daha tartışmalara yol açarken, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Gezi Parkı protestoları sırasında Kabataş'ta, "belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik grubun, başörtülü bir kadını dövdüğü ve üzerlerine idrarlarını yaptığı" yolundaki iddialara ilişkin olarak "polisin, eldeki tek kamera kaydında yaptığı incelemeye göre, 20-30 kişilik bir grubun, Zehra Develioğlu ile bebeğinin yanında toplam 52 saniye kalıp, sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu" öne sürdü. Herhangi bir kamera kaydının yer almadığı haberde, taciz iddiaları photoshoplu görselle figüre edildi.

Sabah'ın bugünkü nüshasında (11 Mart 2015) manşetten verilen haberde taciz iddialarına ilişkin görüntülerin yer almaması ise şu gerekçelerle savunuldu:

"Kalabalığın bu tacizi, bölgedeki gişe ve durak. Kameranın görüş açısını kapattığı için net görülemiyor. Olay yerini daha iyi gören kameraların görüntüleri ise gizli bir el tarafından yok edildi."

'MOBESE Kaynak'ta'

Haberde, Kabataş'ta olayın yaşandığı dönemlerde çevrede bulunan MOBESE sisteminin Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Sürat AŞ'nin kontrolünde olduğu iddia edildi. "Kaynak Holding'e bağlı şirketin, MOBESE görüntülerini karartmış olabileceği şüphesi, soruşturma kapsamında inceleniyor" denilen haberde, "Kamera kayıtları (Mobese) Sürat Teknoloji bünyesinde toplanıyordu. 17 Aralık sonrası sürat ile ilişki kesildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak Holding'ten yalanlama

Kaynak Holding, sözkonusu iddiaları yalanlayarak, şu açıklamayı yaptı:

"MOBESE sistemi, 2005 tarihinde hizmete açılmış ve 7 farklı hizmet alanında ihale edilmiştir. Sürat Bilişim bu ihalelerden yalnızca birini kazanıp yükümlülükleri yerine getirerek teslim etmiştir. Sürat Bilişim’in üstlendiği işin kapsamı görüntüleme ve kayıt sistemleri ile ilgili kısım olmayıp, sadece sistem donanım cihazlarının teminidir. İlgili tüm yazılım projeleri ise bizzat İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir."

Sabah'ın iddiasına göre "Kabataş saldırısı" dakika dakika şöyle gelişti:

19.42: Zehra Develioğlu, Kabataş durağında kameranın açısına giriyor. Yanında bebek arabası var.

19.49: 20-30 kişilik bir grup Develioğlu'nun yanına geliyor. Burada 52 saniye boyunca sözlü ve fiziki tacizde bulunuyor. Durak görüntü açısını kestiği için orada neler olduğu görüntüye yansımıyor.

19.50: Saldırgan grup uzaklaşıyor.

19.58: Develioğlu'nun eşi yanına geliyor. Birlikte yürümeye başlıyorlar.

19.59: Eşi ile birlikte Zehra Develioğlu kamera açısından çıkıyor.

Sabah gazetesinin birinci sayfası şöyle: