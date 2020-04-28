Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Başkanlık Sistemi'nin bu gibi zorlu durumlarda ne kadar etkili bir yönetim biçimi olduğunu da öğrendik

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının hafife alınacak bir yanı olmadığını belirterek, "Bu arada Başkanlık Sistemi'nin bu gibi zorlu durumlarda ne kadar etkili bir yönetim biçimi olduğunu da öğrendik. Bugün için bu sistem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine ve yeteneklerine endekslidir. Ancak problemli durumlara anında müdahale etmek ve devletin bütün kurumlarını aynı hedefte birleştirmek konusunda, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin model olarak gerekliliğine de inandık..." diye yazdı.

Mehmet Barlas, toplumun, olağanüstü durumların geride kalmasını istediğini belirerek, düşünce suçu kapsamına giren fiillerden ötürü yapılan tutuklamaların da geride kalmasını beklediğini belirterek, "Yaşadıklarımız devletin ve seçilmiş siyasetin ne kadar güçlü olduklarını göstermiştir. Ayrıca Türkiye'nin gelişmişliğinin ve gücünün farkına bütün dünya tanık olmuştur. Yani bu yeni dönemde özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasinin ülkesi olduğumuzu da bütün dünyaya göstermeliyiz artık."

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