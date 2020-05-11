Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk: İstanbul Sözleşmesi aile yapısına atılan bombadır

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk, 'aile yapısına atılan bomba' olarak nitelediği İstanbul Sözleşmesi için "Anayasanın 41. maddesi ile “aile birliğini korumak, huzur ve refahını artırmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak” devlete, vazife olarak yüklenmiş iken, imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile ailenin maddi ve manevi bütünlüğünün tehlikeye düşürüldüğü artık “gün” gibi açıktır..." ifadelerini kullandı.

Ebru Asiltürk, İstanbul Sözleşmesi'nin büyük tehdit ve tehlike içerdiğini belirterek, " Oluşan tahribatın farkına “yıllar sonra” varan hükümet, artık bu konuyu tartıştırmak, müzakere ettirmekten daha fazlasını yapmalıdır. Sözleşmenin “feshedilmesi” yapılacak tek çözümdür." diye yazdı.

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