Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma

Ankara Başsavcılığı, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında resen soruşturma başlattı.

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında Twitter paylaşımları ve Meclis'te yaptığı konuşma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” iddialarıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

İslam ne demişti?

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, TBMM'nin dün yapılan bir oturumundaki konuşmasında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin iktidar tarafından 'sivil ölü haline getirildiğini' söylerken konuşmasını engellemeye çalışan AKP'lilere "Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız” ifadeleriyle tepki göstermişti. İslam konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.

Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım.

Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacınız olduğu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadim kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör.

15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.

Bakın, "liberal", "komünist", "milliyetçi", "Türkçü", "irticacı"diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ'cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir? Alparslan Kuytul'u niye içeri attınız? Sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde

mi, Kadirilerde mi?

KHK'yle sivil ölüye çevirdiğiniz insanların şimdi, bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz.

Anayasa'yı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz. Sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz; sizden beklenir, şaşırmıyoruz. Müsle var ya, müsle, müsle sizin işiniz; hainler mezarlığı sizin icadınız; müsadere de sizin sanatınız.

Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız. Bunları şunun için yapıyorsunuz: "O, ne derse o." diyorsunuz, bundan vazgeçin. Benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah'a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.



