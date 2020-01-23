Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Sivas'ın Suşehri ilçesinde saat 17.33 sularında 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, saat 17.33 sularında Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin merkez üssünün Sivas Suşehri'ne 10.3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 12.6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Manisa'da artçılar devam ediyor

AFAD'dan yapılan bir diğer son dakika açıklamasında, "Akhisar-Manisa’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra 23.01.2020 16:36'ya kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.2-4.3 arasında değişen 318 artçı deprem kaydedilmiştir. Artçı depremler ve 4.0 depremlerin odak mekanizması çözümleri aşağıdaki haritada gösterilmektedir" denildi.